خاص| انتصار: لا نقلد شادية وسهير البابلي في "ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تواصل الفنانة انتصار، البروفات على مسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم "ريا وسكينة " وتشاركها البطولة الفنانة بدرية طلبة، ومن المقرر عرضها ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

ونفت الفنانة انتصار في تصريحات خاصة لمصراوي: "وجود أي تشابه بين مسرحيتها "ريا وسكينة" ومسرحية النجمتين شادية وسهير البابلي التي تحمل نفس الاسم".

وأكدت: "أن مسرحيتها مختلفة تمامًا، وإن شاء الله ستكون مفاجأة للجمهور؛ لأننا نتناول جزءًا آخر من قصة "ريا وسكينة"، ونسلط الضوء على الجزء الإيجابي في قصتهما، فتدور الأحداث حول وقوفهما أمام الإنجليز، والأحداث المواكبة لثورة 19.

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وأوضحت: "أن كاتب المسرحية المؤلف مصطفى سالم، يقدم فيها القصة بشكل مختلف في إطار اجتماعي كوميدي، ستنال إعجاب الجمهور إن شاء الله".

وأشارت إلى أنهم يواصلون البروفات خلال الوقت الحالي، استعدادًا لعرضها في عيد الأضحى المقبل، وسيكون أول عرض ابتداء من ثاني أيام العيد على مسرح "تياترو" بالإسكندرية".

مسرحية "ريا وسكينة"، بطولة بدرية طلبة وانتصار، وعدد من الفنانين ومن إخراج حسام الدين صلاح ".