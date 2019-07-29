محمد رمضان يقابل جمهوره في أمريكا 1 أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365
أعلن الفنان محمد رمضان، عن تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 1 أغسطس، للقاء جمهوره، وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ونشر "رمضان"، صورة له، وعلق عليها قائلًا: " سعيد لأني سأقابل جمهوري في الولايات المتحدة، انتظروني في الأول من أغسطس في الحدث السنوي الرائع ببيفرلي هيلز كاليفورنيا".
يذكر أن رمضان طرح مؤخرًا كليب أغنية "إنساي"، والذي جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وتخطت الأغنية حاجز الـ 42 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
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