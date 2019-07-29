تراند اليوم : «فاروق الفيشاوي كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه».. بيان عاجل من ابنة نور الشريف...

أوضحت ابنة الفنان المصري الراحل، نور الشريف، حقيقة ما نسب إليها من حديث، بعد حضورها عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحادثة منسوبة لمي نور الشريف مع أحد الأشخاص، أساءت خلالها لفاروق الفيشاوي.

وتوضح المحادثات المتداولة، أن مي قالت عن عزاء الفيشاوي: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف.. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه".

وتسببت هذه المحادثات في تعرض مي نور الشريف لهجوم شديد عليها.

ولكن أكدت مي نور الشريف، في رسالة مصورة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أنها لم تقل ذلك، وأن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة، وأوضحت أن حسابها موثق، ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأن أي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.

وتابعت: "الكلام الحقير الذي كتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة له وإهانة لي.. فأرجوكم من يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه".

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاما، صباح يوم الخميس الماضي، داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تراجعت حالته بشكل كبير بعد توقف وظائف الكبد تماما.

وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجوار زوجته الفنانة سمية الألفي وابنه أحمد لمواساتهما.