شاهد .. مي العيدان تسخر من كليب لفنانة خليجية: “مكلف 3 دنانير” !

سخرت المذيعة مي العيدان من الفنانة هند البلوشي والكليب الجديد الذي قامت به، لافتاً الى انه لم يكلفها أي شيء وبالتالي يمكن لأي شخص أن يغني.
ونشرت العيدان مقطع فيديو من الكليب على تطبيق “انستغرام” وأرفقته بتعليق قالت فيه: “كليب هند البلوشي الجديد وي وي حبيته أتوقع إنه مكلف 3 دنانير قيمة العصير، تصويره بمكان واحد مرة قاعدة على الكرسي ومرة على الطاولة والمصور هو نفسه مدير التصوير وتسجيل الأغنيه في الأستديو اللي تملكه”. وأضافت: “بالتوفيق عموماً أنا خلاص قررت أغني يعني أهي جت علي أروح لعمار البني وأقوله حط لي اتتيون مليون يطلع صوتي أقوى من وردة الجزائرية”.
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