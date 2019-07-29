بسام كوسا يفتح النار مجدداً على نقيب فناني سوريا

جدد الفنان السوري بسام كوسا، هجومه غير المباشر على نقيب فناني سوريا زهير رمضان، واصفا إياه بـ “الزعبرة” و”الكذب”، وذلك خلال لقاء إذاعي أجراه مع إذاعة “شام إف إم”.

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