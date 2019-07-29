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محمد رمضان يستعد للمشاركة في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية

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 فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بإعلانه عن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 يشار إلى أنه جاء ذلك من

أجل المشاركة في الاحتفال السنوي لمجلة "إنجما"، الذي سيقام في ولاية كاليفورنيا، وأعرب عن سعادته بهذه المشاركة، ورغبته برؤية أصدقائه ومحبيه هناك.

 يذكر أن الفنان محمد رمضان كان طرح آخر أغنياته المصورة بعنوان "انساي"، التي جمعته والمطرب المغربي سعد لمجرد، أغنية "انساي"، كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، إخراج حسام الحسيني.

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