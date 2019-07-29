يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك ضمن بداية الموسم الصيفي الغنائي في مصر
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، في "راكان" بقرية "بو إيلاند" في منطقة سيدي عبد الرحمن فيالساحل الشمالي.
ويأتي الحفل بعد تحديد موعد طرح رامي ألبومه الصيفي الجديد "فارق معاك"، المقرر طرحه يوم الخميس 1 أغسطس، ليكون بمثابة احتفالية كبرى للألبوم مع الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. أولى حفلات رامي صبري الصيفية في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.