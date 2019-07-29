الجمعة.. أولى حفلات رامي صبري الصيفية في الساحل الشمالي

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك ضمن بداية الموسم الصيفي الغنائي في مصر

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، في "راكان" بقرية "بو إيلاند" في منطقة سيدي عبد الرحمن في

الساحل الشمالي.

ويأتي الحفل بعد تحديد موعد طرح رامي ألبومه الصيفي الجديد "فارق معاك"، المقرر طرحه يوم الخميس 1 أغسطس، ليكون بمثابة احتفالية كبرى للألبوم مع الجمهور.