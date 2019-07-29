ياسمين عبدالعزيز مفاجأة منى الشاذلي في الموسم الجديد

تحل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة الإعلامية "منى الشاذلي"، وذلك خلال الموسم الجديد لبرنامجها "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية cbc. يعتبر ظهور "ياسمين" مع منى الشاذلي بمثابة مفاجأة لجمهورها بعد غياب عن القنوات التلفزيونية منذ 17 عامًا. بعد غياب عن القنوات التلفزيونية منذ 17 عامًا. من المقرر أن تظهر ياسمين خلال الحلقة بشكل مميز، كما تكشف أسرارًا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها. جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها. يذكر أنه كان آخر ظهور تلفزيوني للفنانة ياسمين عبدالعزيز عام 2002، وبعدها انقطعت عن المشاركة في أي برامج إلى أن نجحت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في إقناعها للظهور من جديد.

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