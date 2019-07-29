الليلة.. تامر عاشور يحيي حفل ختام مهرجان المسرح الروماني

تختتم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، الليلة، فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، بحفل غنائي ضخم للمطرب تامر عاشور، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أنم يتضمن برنامج الحفل باقة من اشهر

أعماله التي تشعل حماس جماهيره، منها "ده حكاية، عشت معاك حكايات، أيام، خيالي، يا أهلًا، قولوله سماح، خلصانة الحكاية، إفترقنا، بيت كبير، هاجي على نفسي، تسلم، في بالي".

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".