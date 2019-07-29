الليلة.. فرقة "الفن الصادق" تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا غنائيًا لفرقة "الفن الصادق" بقيادة الفنان إسماعيل صادق، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف، وسط حضور عدد كبير من رواد الساقية ومحبي أغاني الزمن الجميل.
ومن المقرر أن يقدم فريق" الفن الصادق" عددًا من الأغنيات لكبارالمطربين من أمثال "كوكب الشرق" أم كلثوم، "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، "ملك العود" فريد الأطرش، وغيرهم، منها: "حلاوة شمسنا، دعوتى فى الفجر، يا ملتقى الصحبة، قلبى عشقها، وحشتنى، كلام الناس، كوكب تانى، عظيمة يا مصر، جانا الهوى، أمانة عليك، وحياتك يا حبيبى، مبيسألش، ع اللى جرى، وع الدوار.
يشار إلى أن الفنان إسماعيل صادق هو صوليست الفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو سليم سحاب من مواليد بورسعيد، تخرج في معهد الموسيقى العربية سنة 1989 والتحق بدار الأوبرا المصرية في نفس العام في أثناء تأسيس الفرقة القومية العربية للموسيقى.
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