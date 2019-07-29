الليلة.. عرض "مش كاستنج" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، عرضًا مسرحيًا بعنوان "مش كاستينج " تقدمه فرقة "دواير"، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة السابعة.

ويشار إلى أن مسرحية "مش كاستينج" عرض كوميدى استعراضى غنائى، بالإضافة إلى أنه يناقش المعوقات التي تواجه الشباب الباحثين عن فرصة لدعم

مواهبهم ويتحدث عن مكاتب اكتشاف المواهب .

يذكر أن المسرحية من تمثيل أبطال فرقة دواير المسرحية، مخرج منفذ نادر جمال، مخرج مساعد كريم كيشو، تأليف وإخراج سندباد سليمان .