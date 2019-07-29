9 أغسطس.. كارول سماحة تضيء ليالي مهرجان قرطاج الدولي

تحيي الفنانة كارول سماحة، حفلاً غنائياً ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ55 المقامة فعالياته في مدينة قرطاج، ومن المقررأن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، على المسرح الروماني بقرطاج.
يذكر أن آخر إصدارات كارولالغنائية هي "ان شالله" ، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 400 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: اسلام زكي، توزيع: عادل حقي.
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