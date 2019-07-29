فيديو.. جميلة عوض للراحل فاروق الفيشاوي: بنحبك وهتوحشنا

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، مقطع فيديو للفنان الراحل فاروق الفيشاوي من أحد اللقاءات التلفزيونية وهو يمدح في جمالها حتي أنه تمني أن يكون طبيب تجميل ليحافظ دائمًا عليه.
وعلقت جميلة على الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفي عن عمر ناهز الـ67 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وقد أعلن عن مرضه بالسرطان لأول مرة، أثناء تكريمه خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضية.
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