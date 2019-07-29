الليلة.. سامو زين يطرح أحدث أعماله الغنائية

يستعد الفنان سامو زين لطرح أحدث فيديوهاته المصورة لأغنية "حب حب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه لمقطع صغير منه منذ ما يقرب من 3 أسابيع. منه منذ ما يقرب من 3 أسابيع. ويشار إلى أن الأغنية من كلمات: قصي باسل، ألحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي. باسل، ألحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي. يذكر أن آخر أعمال سامو المصورة هو كليب "أول ماتبتسميلي" والذي طرح العام الماضي، وسجل أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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