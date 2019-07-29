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كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - أعربت الفنانة المصرية ” مي نور الشريف ” عن انزعاجها وغضبها الشديد من المحادثة التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية والتي نسبت إليها من خلال حساب يحمل إسمها .
وتتضمن المحادثة كلام يحمل إساءة قوية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي : ” بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف .. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه ” .
لترد مي على تلك المحادثة مؤكدة أن هذا الحساب مزيف ولا يخصها .. ونشرت مقطع فيديو لها عبر حساب والدتها على موقع ” إنستجرام ” لتوضيح الامر .
وقالت أنها لم تقل ذلك وأن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة موضحة أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه .
وتابعت قائلة : ” الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده قلة أدب وإهانة ليه وإهانة ليا .. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقا حرام عليه ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ” كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه ” .. مي نور الشريف توضح حقيقة إساءتها لفاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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