وفاء الكيلاني بإطلالة صيفية ووشم جديد!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - ظهرت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني بإطلالة صيفية جريئة في صورة نشرتها عبر حسابها احد مواقع التواصل الاجتماعي.

كان لافتا وجود وشم رسمته على كتفها، إلا أن الصورة لم تكن واضحة بشكل كافٍ لإظهار ما كُتب في الوشم وفيما إذا كان صورة أو اسمًا.

يذكر ان الممثل السوري تيم حسن، زوج وفاء الكيلاني، قد اختفى بشكل كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مسلسل “الهيبة – الحصاد” والذي شارك في بطولته بالموسم الرمضاني الماضي إلى جانب الفنانة سيرين عبدالنور، ورغم محاولات الجمهور الكبيرة ومطالبتهم المستمرة له بالخروج عن صمته والتواصل معهم، والحديث عن رأيه بوجود جزء رابع من الهيبة، إلا أن حسن استمر في عُزلته.