تعرف على موقف حافظ السبسي من الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - في تصريحات لموقع ” الشارع المغربي ” أعلن حافظ السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن قراره بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة .
وجاء ذلك القرار على إثر رغبته في المحافظة على رمزية موقعه الحالي كرئيس لحزب الباجي قائد السبسي ” نداء تونس ” وخدمة الحزب وتنظيم صفوفه .
وأشار حافظ إلى أنه سيكون لنداء تونس مرشح للانتخابات وأن الاختيار سيتم استنادا إلى معايير محددة وإلى كفاءات ومؤهلات لمرشح حزب الرئيس الراحل .
ولم يعلن الحزب عن بديل مرشح للسبسي حتى الآن في الوقت الذي بدأت فيه الأحزاب تسابق الزمن من أجل ترشيح ممثليهم للانتخابات الرئاسية .
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