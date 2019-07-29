ابنتا عمرو دياب بإطلالة مثيرة وحركات غير لائقة!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - أثارتا ابنتا النجم المصري عمرو دياب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالة جريئة لهما اعتبرها البعض انها غير لائقة.
فقد نشرت جنى صوراً تجمعها بشقيقتها كنزي في حسابها على تطبيق “انستغرام”، بأزياء كاجوال عبارة عن فساتين صيفية قصيرة، كما قامتا بحركات غريبة من بينها مد لسانهما واستعراض مفاتنهما، ما عرضهما لسيل من الإنتقادات.
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