ابن انغام يهدد احمد ابراهيم: “مصيرك حتقع في ايدي”!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - نشر عمر عارف نجل الاكبر للفنانة المصرية أنغام، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي انستغرام، صورتين كشف فيهما عن خلاف بينه وبين والدته وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ثم قام بمسحهما بعد ساعات قليلة.

فقد كتب عمر : “كل حاجة هتتقال خلاص”، ثم اضاف “مصيرك هتقع في ايدي يا .. ” مع صورة احمد ابراهيم.

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يذكر ان بعض الشائعات ترددت مؤخرًا، حول خلافات بين أنغام وابنها عمر عارف، بسبب زواجها من الموزع أحمد ‏إبراهيم، وتردد أن عمر ألغى متابعة والدته على انستغرام، وحذف كافة الصور التي جمعتهما معًا، إلا أن عمر خرج لينفي كل الأخبار المتداولة، مؤكدًا أنه في حال وقوع مشكلة سيتحدث عنها بشكل صريح.‏