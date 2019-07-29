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ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع للأعمال الخيرية في قريته بالسنغال

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - حرص ” ساديو ماني ” لاعب منتخب السنغال لكرة القدم ونادي الإنجليزي أثناء قضاء أجازته في قرية ” بامبالي ” مسقط رأسه في السنغال على زيارة مدرسة ثانوية بالقرية .

وجاءت تلك الزيارة لمتابعة أعمال تشييد وبناء تلك المدرسة التي تكفل بتمويلها بأكثر من 300 ألف دولار وتقديم بعض المشاريع .

ووفقا لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن ماني فضل متابعة العمل الذي قدمه لأهله بنفسه على السفر للاستجمام بأحد المنتجعات على غرار معظم لاعبي الأندية الكبرى .

وكشفت الصحف السنغالية أن ساديو ماني قرر التبرع من أجل بناء مستشفى ومدرسة ثانوية حديثأ خاصة بعدما رأى أن أحد المناطق تحتاج إلى بناء مستشفى وكذلك مدرسة ثانوية .

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وكان ماني قد قام في أبريل قبل الماضي بالتبرع بمبلغ قدره 200 ألف جنيه إسترليني لبناء مدرسة ثانوية لأهل بلدته بامبالي وعاد بعد مرور 15 شهرا لمتابعة أعمال البناء .

ويقول ” سانا توري ” عم ساديو ماني في تصريحات له لوسائل الإعلام المحلية : ” لقد أكد ماني في أكثر من مناسبة على أهمية التعليم حيث يرى أن التعليم الجيد سيجعل الأطفال يحصلون على فرص أفضل للعمل في المستقبل ” .

ويذكر أيضا أن ماني يمنح العائلات المحتاجة في القرية رواتب شهرية تصل إلى قرابة 100 دولار لكل عائلة .. بالإضافة لتوفير التجهيزات للأطفال .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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