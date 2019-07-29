شاهد… نوال الزغبي ترد على اليسا وهيفاء وهبي: “اخر همي”!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء مواطنتيها الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي، لمتابعتها على تويتر.

واجابت نوال، خلال لقاء مع برنامج “عرب وود”، الذي يُعرض عبر شاشة “روتانا سينما”، على سؤال عن هذا الامر قائلة: “ما بدي احكي بالموضوع ولا هاممني الموضوع واخر همي الموضوع”.