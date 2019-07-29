كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:50 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء مواطنتيها الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي، لمتابعتها على تويتر.
واجابت نوال، خلال لقاء مع برنامج “عرب وود”، الذي يُعرض عبر شاشة “روتانا سينما”، على سؤال عن هذا الامر قائلة: “ما بدي احكي بالموضوع ولا هاممني الموضوع واخر همي الموضوع”.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… نوال الزغبي ترد على اليسا وهيفاء وهبي: “اخر همي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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