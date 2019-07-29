ماذا كشف المنتج جمال سنان عن صحّة ماغي بوغصن؟

شكر المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، كل من اطمأن على زوجته النجمة اللبنانية ماغي بوغصن التي مرّت في الأيام الماضيّة بمرحلة صحيّة دقيقة بعد ان أجرت عملية جراحية لإزالة ورم حميد من الدماغ.

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وكتب “سنان” على حسابه على تويتر كاشفاً ان ماغي غادرت المستشفى وحالتها الصحيّة مستقرة حالياً وان مرحلة الخطر مرّت على سلامة وقال: “شكر كبير لكل شخص كتب كلمة.. وعبّر عن محبة كبيرة.. شكر كبير لكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم الذين تواجدوا جنبنا أو اتصلوا اطمأنوا على ماغي.. الحمدالله خرجت ماغي من المستشفى يوم الاحد ومرّت مرحلة الخطر والآن حالتها مستقرة وتحت مراقبة الأطباء.. شكراً للجميع“.

وكانت “بوغصن” قد خضعت صباح الاثنين، 22 تموز الجاري، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من الدماغ، حيث تكللت العملية بالنجاح والاطباء يتابعون حالتها الصحيّة عن كثب.

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