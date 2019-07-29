"سمير صبري يستضيف في "ذكرياتي



يستضيف برنامج ذكرياتي الذي يقدمه الفنان سمير صبري، الملحن زياد كمال الطويل، للحديث عن مشوار العملاق الملحن الكبير كمال الطويل وعلاقته بالنجوم.

كما يتحدث زياد كمال الطويل، عن كيف أثرت تلك الحياة التي عاشها زياد الطويل في منزل أحد عملاقة زمن الفن الجميل، وكيف كانت لتلك الحياة أثر كبير على تكوين الحس الفني له.

يذكر أن أول خطوة في مشوار أنوشكا وزياد الطويل كانت أغنية من ألحان زياد الطويل، وتذاع الحلقة يوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا.

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