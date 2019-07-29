وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

يحيي المطرب اللبناني وائل كفوري، حفلًا غنائيًا في لبنان، ضمن فعاليات مهرجان صيدا، الجمعه 23 من أغسطس المقبل.



وشارك "كفوري" جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام"، بصورة البوستر الدعائي للحفل.



يُذكر أن النجم اللبناني أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى.



وأحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، وحفلا آخر يوم 14 يوليو على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

23 أغسطس.. حفل وائل كفوري بمهرجان صيدا اللبناني

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