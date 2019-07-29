فلوريدا - لايف ستايل
تلاحق الأنظار الثنائي الفني الشهير المغنية الأميركية الكوبية كاميلا كابيلو والنجم العالمي شون مينديز، في كل مكان يذهبان إليه، وسط انتظار كبير من جمهورهما إعلان خبر ارتباطهما، بعد انتشار تلك الشائعة بشكل كبير بسبب ظهورهما الرومانسي بين الحين والآخر.
وآخر ظهور لهما، كان في أحد المطاعم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهرا وهما يتناولان مشروبات ساخنة ويمسكان بيد بعضهما البعض حيث تداول لهما عدد من الفيديوهات نشرها رواد موقع التواصل الاجتماعي.
حقق كليب Señorita للنجمة كاميلا كابيلو وشون ميندز 358 مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحه بموقع يوتيوب.
وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين كاميلا كابيلو وشون مينديز على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.
قد يهمك أيضا:
الثنائي العالمي سيلينا غوميز وجاستين بيبر يعلنان انفصالها
الفلكلور الليبي يسيطر على دويتو الثنائي حكيم وحميد الشاعري
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور جديد لـ كاميلا كابيلو وشون ميندز في فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.