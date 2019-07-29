ظهور جديد لـ كاميلا كابيلو وشون ميندز في فلوريدا

تلاحق الأنظار الثنائي الفني الشهير المغنية الأميركية الكوبية كاميلا كابيلو والنجم العالمي شون مينديز، في كل مكان يذهبان إليه، وسط انتظار كبير من جمهورهما إعلان خبر ارتباطهما، بعد انتشار تلك الشائعة بشكل كبير بسبب ظهورهما الرومانسي بين الحين والآخر.

وآخر ظهور لهما، كان في أحد المطاعم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهرا وهما يتناولان مشروبات ساخنة ويمسكان بيد بعضهما البعض حيث تداول لهما عدد من الفيديوهات نشرها رواد موقع التواصل الاجتماعي.

حقق كليب Señorita للنجمة كاميلا كابيلو وشون ميندز 358 مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحه بموقع يوتيوب.

وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين كاميلا كابيلو وشون مينديز على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.

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