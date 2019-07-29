أمل بوشوشة تنشر الفيديو الدعائي لمسلسل دولار

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""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الفنانة أمل بشوشة الفيديو الدعائي لمسلسل دولار الذي تشارك في بطولته مع الممثل اللبناني عادل كرم، وذلك بعدما أطلقته شركة الصباح المنتجة له، ونشرته شبكة نتفليكس التي ستعرضه قريباً.

وكتب الصبّاح في تعليقه على الفيديو: "بعون الله تتشرف مجموعة شركة صبّاح اخوان بالإعلان عن عرض مسلسل #دولار يوم ٨ اب على المنصة العالمية #Neflix ، جيل جديد من الانتاج الدرامي العربي يرى النور بجهد فريق العمل باكمله اذكر منهم المخرج المتميز #سامر_البرقاوي والنجم #عادل_كرم والنجمة #امل_بشوشة"

وبدوره المخرج سامر البرقاوي نشر الفيديو الترويجي للمسلسل مترجماً إلى اللغةِ الإنجليزية. علماً أن الصباح عبّر عن سعادته بتقديم هذا المسلسل عبر المنصة العالمية كأوّل إنتاج درامي عربي تعرضه الشبكة العالمية في الوطن العربي ومختلف بلدان العالم.