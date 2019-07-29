شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لحسين الجسمى: "مبدع فنيا و إنسانيا"..وهو يرد :"من ذوقك و ممنون جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شريهان، رسالة للفنان الإماراتى حسين الجسمى، أشادت فيها بفنه، وخاصة أغنيه بشرة خير التى غناها لمصر.

وكتبت شريهان، على بوست حسين الجسمى الذى نشره عبر حسابه على تويتر، لفريق كورى يغنى أغنيته " بشرة خير"، قائلة:" مبدع فنيا و إنسانيا وعلم جميل لفنه وشعبه وبلاده".

Advertisements

ومن جانبه، رد الفنان حسين الجسمى، على رسالة شريهان قائلا: "من ذوقك و ممنون جدا الله يحفظكم ويسعدكم".

وكان حسين الجسمى طرح مؤخرا على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغانيه بعنوان "عيدك بلمبارك يا محبوب‏"، من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، و‏توزيع زيد عادل، إيقاعات: سمير القطان، مزمار: على مدبوح، مكس وماستر: جاسم محمد.



بوست شريهان لحسين الجسمى