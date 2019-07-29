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بريانكا شوبرا ونيك جوناس يعودان إلي نيويورك بعد رحلتهما فى ميامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصوريين عودة بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس في مطار نيويورك بعد أن قاما برحلة إلي شواطئ ميامي.

 

تعيش الهندية بريانكا شوبرا هذه الأيام حالة من الانسجام والاسترخاء، حيث نشرت بعض الصور التى توضع مدى سعادتهما بهذه الرحلة ومدى قوة العلاقة بينهما أيضا.

بريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على انستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.

 

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