شكرا لقرائتكم خبر عن زهير البهاوي وكينجي جيراك يودعان مهرجان إفران الدولي بالمغرب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ختامها مسك"، بهذه الكلمة اختتم مهرجان إفران الدولي فعاليات نسخته الرابعة، عبر سهرة غنائية مطولة جمعت بين المطرب المغربي زهير البهاوي مع الفنان الفرنسي ذي الأصول الإسبانية كينجي جيراك.

دقت الساعة العاشرة مساء ليطل كينجي للمرة الأولى على جمهوره المغاربة ليمتعهم بتوليفة موسيقية مزجت بين الإيقاعات وسحر موسيقى الجيتارات مصحوبة بأغانيها الراقصة، استمرت لقرابة ال 100 دقيقة ليترك خشبة المسرح لزهيرالبهاوي الذي أسدل الستارعلى الليلة الثامنة والأخيرة من المهرجان الدولي، بوجبة متنوعة المذاقات من أشهر أغانيه، منها "دكابوطابل" و"غمزة".

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وبهذه الإطلالة المشتركة ودع أهالي إفران الموسم الرابع من المهرجان الدولي الأشهر في المدينة الجبلية المسماه بسويسرا المغرب، والذي احتضن هذا العام نخبة من النجوم العرب والمغاربة، منهم ماجد المهندس ودنيا بطمة وحاتم عمور.