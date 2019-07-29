شكرا لقرائتكم خبر عن درة و عمر الشناوى فى كواليس تصوير مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمر الشناوى، جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل " بلا دليل"، عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر عمر فى الصورة مع درة أثناء التصوير، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه، الذين عبروا عن حماسهم الشديد لانتظار المسلسل.

ومسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سميروجمال عبد الناصر واسلام جمال وعمرالشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

وشارك عمر الشناوى فى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

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ومن المعروف أن عمرالشناوى هو حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوى، وكان مسلسل "كلبش 1"، أحد بداياته الفنية التى شهدت وجوده على الساحة الفنية.