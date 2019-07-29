نجوى كرم تستعد للقاء جمهورها في هذه الدول

بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في لبنان وخارجه والتي كان آخرها في أميون الكورة، تستعد “كرم” لسلسلة جديدة من الحفلات فتعود إلى سوريا وتحديداً إلى قلعة كنعان في وادي النصارى المقرر إقامته يوم 14 أب/أغسطس وفق ما أعلنت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

‏لتنتقل بعدها في 16 أب/أغسطس إلى الأردن لتحيي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الفحيص حيث أعلنت إدارة المهرجان عن نفاذ البطاقات قبل أكثر من أسبوعين من موعد الحفل والمقدرة بأكثر من 5 الأف بطاقة، حيث يُصار إلى طباعة نسخ إضافية من التذاكر. يذكر أن النجمة اللبنانية كانت قد شاركت في هذا المهرجان مرة واحدة فقط في العام 1995.

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لتنطلق بعدها النجمة اللبنانية على متن باخرة “ستارز أون بورد” إلى مدينة برشلونة الإسبانية من ٢١ آب/أغسطس حتى ٢٦ منه.

كرم التي من المرجح أن تعود لتصوير كليب “كتير حلو” بعد أن كانت قد تأخرت في تصويره لأسباب تتعلق بشركة روتانا.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة وسيخرجها المخرج وليد ناصيف.