ميغان ماركل: ”قوى من أجل التغيير“ على غلاف فوغ

أعلن قصر بكنجهام إن دوقة ساسكس ميغان ماركل اختارت أن تعرض 15 امرأة ترى أنهن ”قوى من أجل التغيير“ على غلاف عدد شهر ايلول/سبتمبر المقبل من مجلة فوغ البريطانية التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل شرفي.

وظلت زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، تعمل سبعة أشهر مع إدوارد إينينفول رئيس تحرير فوغ على هذا العدد.

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وأشارت “ماركل” في بيان إلى إنها سعت لتوجيه تركيز عدد أيلول/سبتمبر، الذين يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة، إلى ”القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر على العالم اليوم”.

وسيبرز غلاف المجلة أسماء مثل الناشطة الشابة في مجال تغير المناخ جريتا تونبرج، رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الملاكمة رملا علي، والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك، الكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي، الراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية فرانشيسكا هايوارد، العارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش.

ويتضمن العدد أيضًا حوارًا بين ميغان ماركل وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا ميشيل أوباما ومقابلة مع جين جودل العالمة المخضرمة في مجال سلوك الحيوانات.

نذكر ان ميغان وضعت مولودها الأول آرتشي في السادس من أيار/مايو 2019 وترتيبه السابع في ولاية عرش بريطانيا.