عمرو مصطفى يعلن عن افتقاده للموسيقى وعودته قريبا

أعلن الملحن عمرو مصطفى عن افتقاده للموسيقى وعودته قريبا حيث نشر صورة له على أحد الشواطىء عبر حسابه الرسمى على إنستجرام وكتب قائلا: "افتقد الموسيقى بشدة... سأعود قريبا... استعدوا".



يذكر أن مصطفى قد أعلن مؤخرا عن اعتزاله التلحين والتفرغ للغناء عقب احتفاله مؤخرا بمرور 20 عاما على مشواره كملحن، قدم خلالها العديد من الأعمال الناجحة مع كبار الفنانين في مصر والعالم العربي، وأعلن أنه آن الأوان لاعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة

قد يهمك ايضاً:

الفنان عمرو مصطفى يعيد التجهيز لألبومه الغنائي الجديد

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية