أغنية "مهموم" لمحمد منير تتخطى المليون مشاهدة

تخطت أغنية "مهموم"، للمطرب محمد منير، حاجز المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" خلال 4 أيام منذ طرحها.



"مهموم "من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.



وتقول كلمات الأغنية:

على قد الحب بيبقى اللوم

وأنا باقي عليكوا إنما مهموم

والغربة في حضنكوا طعمها خوف

ما هو أنتوا عيوني إنما مكتوف

إيه فايدة عين مبقتش تشوف

كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

بتحبوني ولا ده كيفكوا تتحدوني

اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي مهوش مفهوم

يذكر ان "منير" طرح منذ أشهر، آخر ألبوماته بعنوان "وطن"، حيث ضم 5 أغنيات، هي: "روح"، و"أهل أول"، و"طاق طاقية"، و"لو باقي في عمري"، "إبعد عنيك عني".

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