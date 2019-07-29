تفاصيل غياب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي



خلافات عمرها سنوات بين فاروق الفيشاوي وعادل إمام ، ظن البعض انها ستنتهي بمجرد رحيل " الحاوي" وسيحضر الزعيم عزاءه ويؤازر نجله أحمد الفيشاوي، ولكن حدث عكس ذلك.

وتغيب عادل امام عن عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، في حين حضر نجله الفنان محمد إمام من أجل تقديم واجب العزاء.

وتعود سبب الخلافات بين عادل إمام و فاروق الفيشاوي، بسبب صراحة الحاوي الصادمة حينما صرح في برنامج 100 سؤال مع الاعلامية راغدة شلهوب: "مصر اكبر من عادل امام وافلامه"، ردا على تصريح نُسب لعادل امام يقول فيه : اذا اردت معرفة تاريخ مصر شاهد افلامي".

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

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وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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