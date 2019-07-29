بـ "لوك" من التسعينات "بريانكا شوبرا" تتألق في أحدث ظهور لها

ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا في مدينة نيويورك بفستان مصنوع من قماش الساتان، هذا التصميم المنقوش باللون الأزرق من Hale Bob والذي يصل سعره إلى 338 دولارًا وهو يتماشى من موضة فساتين التسعينيات.



ظهرت بريانكا بـ فستانها الأزرق، واختارت معه صندل ذو كعب عالي مربع، ونظارة شمسية داكنة وحقيبة سلفاتوري فيراجامو.



بريانكا ظهرت بكامل أناقتها أثناء خروجها من البناية السكنية التي تعيش بها في إحدى شوارع نيويورك، حسبما نشر موقع " popsugar ".

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وتعتبر بريانكا شوبرا من أكثر الممثلات الهنديات اللاتي أثرن على الكثير من الفتيات في طريقة لبسهن، حيث تستوحى من إطلالاتها الكثيرات، خاصة فساتين السهرة التي تختارها بريانكا شوبرا بعناية كبيرة.

كما أنها ألهمت الكثير من الفتيات في اختيار فساتين زفافهن، بعد فرحها الذى أقيم في العام الماضى على نيك جوناس.