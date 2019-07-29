تأكيد عودة الحارس الشخصي لـ "بلاك بانسير" في الجزء الثاني

أكدت بعض التقارير التي تناولتها الصحف الأجنبية، أن الممثلة Danai Gurira، صاحبة شخصية "كويويا" وهي الحارس المسؤول عن العائلة المالكة في فيلم Black Panther ستعود ضمن أحداث الجزء الثانؤ من السلسلة المقرر طرحه العام المقبل في دور العرض السينمائي.

ونجح الجزء الأول من الفيلم الذي عرض العام الماضي في حصد جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية، في دورته السابقة، والذي يعد أول فيلم أبطال خارقين ينجح في اقتناص جائزة من المسابقة الأقوى في السينما.

وقصة فيلم "Black Panther" تدور حول حاكم يحاول الدفاع عن أرضه من التمزق من قبل الأعداء من خارج وداخل البلاد، والفيلم ومن إنتاج مارفل، ومن إعداد وتأليف الثنائي ريان كوجلر وجو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلر أيضًا، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم لوبيتا نيونجو وشادويك بوسمان ومايكل بكاري جوردون وأندى سركيس وسباستيان ستان.

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