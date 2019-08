The Lion king يتصدر الـ بوكس أوفيس بإيرادات قياسية

تصدر الفيلم الأمريكي The Lion king لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس للأسبوع الثاني، محققا إيرادات قدرها 75 مليونا و524 ألف دولار أمريكي.

فيلم The Lion king 2019، هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام 1994 في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.

ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، أما نالا فتقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، فيما يجسد جون كاني دور Rafiki.

واحتل المركز الثاني الفيلم المنتظر Once upon a time in Hollywood محققا 40 مليونا و350 ألف دولار.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون

