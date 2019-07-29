إياد نصار يحمس جمهوره بصورة من الفيل الأزرق 2

نشر الفنان اياد نصار صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي Instagram.
وظهر إياد نصار فى الصورة خلال مشاركته فى فيلم الفيلم الازرق ٢ وتفاعل عدد كبير من متابعى الفنان اياد نصار مشيدين بدوره.
الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.
ويعد الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم.
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