تدافع الشباب على محمد إمام من أجل "سيلفي" في عزاء فاروق الفيشاوي

تدافع عدد كبير من الشباب على التقاط صورة سيلفي مع الفنان محمد إمام أثناء تواجده في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كما قام أحمد الفيشاوي بتقبيل رأس أحمد السقا أثناء مغادرته للعزاء تقديرًا منه علي حضوره.وتوافد عدد من نجوم الفن على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي منهم، درة، طارق علام، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، عزت العلايلي، علاء مرسي، مجدي كامل، روبي، إيمان العاصي، وفاد عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ومحمد أبو داوود، نضال الشافعي، لبلبة، إسعاد يونس، إنجي المقدم، صابرين، مني مندوح، محمد عبد الحافظ، أحمد حلاوة، أحمد سلامة، المخرج عمرو محمود ياسين.

وحضر أيضا، ليلي علوي، آيتن عامر، محمد إمام، المخرج طارق العريان، جمال عبد الناصر، أحمد فلوكس، صلاح عبد الله، رانيا محمود ياسين، سهير المرشدي، رشوان توفيق، رجاء الجداوي، نجوي فؤاد، بوسي وابنتها مي نور الشربف، حمدي الوزيري، شريف باهر، لقاء سويدان، شعبان عبد الرحيم، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، المؤلف وحيد حامد، المخرج مجدي الهواري.

كما حضر أيضًا، الفنان محمد صبحي، نبيل الحلفاوي، ريهام عبد الغفور، شهيرة، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، هند عبد الحليم، المخرج احمد صقر، دنيا عبد العزيز، كمال أبو رية، أحمد السعدني، الشيخ محمود ياسين التهامي، أحمد فهمي.

وحرص عدد من الفنانين علي التواجد منذ الدقائق الأولى منهم، أحمد السقا، هاني مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيري، إلهام شاهين، فيفي عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكي، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسري نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل

وكان شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم نادية الجندى، ونجلاء بدر، رانيا فريد شوقى، ماجدة زكى، نادية الجندى، شهيرة، وعمرو محمود ياسين، وفاء عامر، إلهام شاهين، هالة صدقى، هنادى مهنى، محمد هنيدى، أسر ياسين، أكرم حسنى، أحمد عبد العزيز، عماد رشاد، ، نهال عنبر، والإعلامى عمرو الليثى، سيد رجب، أحمد داوود، محمد ممدوح، عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، وغيرهم.

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ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.

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