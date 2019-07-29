شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين أحلام و أصالة تنتهى بـ "بلوك"..أعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ 3 أشهر، حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متناسية الخلاف الذى وقع بينهما من قبل وبادرت بالصلح، حكاية هذا الخلاف بدأ عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريده التهنئة.

وعاد الخلاف مجددا بينهما هذه الأيام، وأشتعلت الأزمة بين الفنانتين نتج عنه قيام أحلام بحظر " بلوك" أصالة على تويتر وإثارة الجدل بين متابعى كل من المطربتين.

بدأت القصة عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: " هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

ومن جانبها ردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

وبعد رد أصالة، حذفت أحلام البوست الأمر الذي آثار استغراب المتابعين حول السبب، وبعد الهجوم من جمهور أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.

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أحلام ترد على أحد متابعين أصالة















