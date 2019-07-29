شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير "لص بغداد" فى المعادى بدون محمد إمام..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فجر اليوم الاثنين، المخرج أحمد خالد موسى تصوير فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، فى منطقة المعادى، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر كاملة، لإنشغال بطل العمل محمد إمام بتصوير مسلسله "هوجان"، الذي عرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً، من إنتاج "سينرجى".
يصور مخرج العمل اليوم عدة مشاهد بدون بطل العمل، محمد امام، حيث جمعت مشاهد اليوم كل من النجوم فتحى عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن واحمد العوضى، لينتقل بعدها فريق العمل للتصوير فى ديكورات أخرى، حيث أن جميع الديكورات المقبلة ستكون لمدة يوم واحد فقط.
وفى سياق متصل استقرت الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرج العمل أحمد خالد موسى والبطل محمد إمام على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وجاء اختيار تايلاند لتشابه طبيعتها مع الدول العربية.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
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