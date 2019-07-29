شكرا لقرائتكم خبر عن جوائزها 175 ألف دولار.. 4 خطوات لقبول طلب الاعتماد بمنصة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة باب الاعتماد بمنصة الجونة من المحترفين العاملين في مجال صناعة السينما، وشركات الأفلام، ومؤسسات السينما، والمؤسسات الثقافية وتقام أنشطة منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 21 وحتى 26 سبتمبر، وتٌقدم الطلبات من خلال موقع المهرجان حتى يوم 10 سبتمبر وإليكم 4 خطوات لضمان قبول الاعتماد.

1. تٌقدم الوثائق التالية، مع طلب التقديم الإلكتروني للاعتماد وتضم ملف تعريفي بالمؤسسة التي يلتحق بها المُتقدم وسيرة ذاتية قصيرة وصورة شخصية وفي حالة قبول المتقدم، سيتم إرسال خطاب تأكيد اعتماد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الموجود في طلب الاعتماد.

2. دفع رسوم الحصول على اعتماد من منصة الجونة السينمائية وهو 40 دولارًا (700 جنيه مصري)، ويُمكن دفع الرسوم في وقت استلام الاعتماد.

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3. يقبل المهرجان الحق في رفض طلب الاعتماد والمتقدمين غير المقبولين سيتم إعلامهم.

4. الاعتماد غير قابل للاستخدام من قبل شخص آخر.

تهدف منصة الجونة السينمائية، إلى خلق مساحة إبداعية للأشخاص، والأسواق السينمائية، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من مهرجان الجونة السينمائي. المنصة هي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير، وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم وتقدم منصة الجونة السينمائية مبادرتين، هما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، واللذين يقدمان، بالإضافة إلى الجوائز المالية، فرصًا متنوعة للتعلم من خلال ورش لصناعة الأفلام، وحلقات نقاش، وطاولات مستديرة، ومحاضرات لخبراء في مجال صناعة السينما.

تمنح منصة الجونة السينمائية هذا العام 175 ألف دولار أمريكي للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويتم توفير الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، وشركائه ورعاته.