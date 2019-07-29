شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر تكشف لـ"الخليج 365" التفاصيل الكاملة لسرقة مجوهراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن تفاصيل حادث سرقة مجوهراتها، موضحة أنها فوجئت بسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل منزلها، وبعد ذلك علمت بأن صديقتها المقربة هى من سرقتها.

وأشارت شيرين لـ"الخليج 365" أنها اكتشف السرقة بعدما استعارت صديقتها حذاء منها ماركة "شانيل" وعند إعادته مرة أخرى، طلبت منها مفتاح غرفة الملابس لوضع الحذاء فى مكانه، وحينما فتحت الخزنة قالت لى إن المشغولات الذهبية سرقت.

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وتابعت "شيرين"، أنها أجرت اتصال هاتفى بمدير أعمالها وأخبرته بتعرضها للسرقة، فاتصل برجال المباحث، والذين حضروا واصطحبوا معهم إحسان صديقتها، ومحى "مدير أعمالها"، وأجروا تحقيقا حول الواقعة واكتشفوا أن إحسان هى وراء عملية السرقة، مضيفة أن التحقيقات مستمرة، وإن شاء الله هلاقى باقى المشغولات الذهبية والصيغة اللى اتسرقت".

واستطردت "شيرين"، أن التحقيقات كشفت أن صديقتها تتعامل مع أثنين جواهرجية، وبمناقشة أحدهم عثرت أجهزة الأمن على غويشة خاصة بى عنده وتبين أن إحسان باعتها له مقابل 20 ألف جنيه، كما عثروا على عقدين تم تقيلدهم بالزجاج.

وأكدت شيرين أن إحسان هى صديقة عمرها وتربت معها منذ أن كان عمرها 8 سنين، لافتة أن إحسان تكبرها بـ 9 سنين وكانت بتستلف منى الصيغة وتتفسح بيها"، وطلبت من محبيها عدم الوثوق فى أى شخص وأن يكونوا حريصين دائمًا.