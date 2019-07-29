قبل شيرين سيف النصر.. 6 نجوم تعرضوا لحوادث سرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لحادث سرقة، بعدما قامت صديقتها بسرقة جزء من مجوهراتها، وعثرت أجهزة الأمن على عدد من المشغولات الذهبية لدى أحد الصاغة، الذي أقر أن صديقتها هي من قامت ببيعها له.

شيرين سيف النصر، ليست الفنانة الأولى التي تتعرض للسرقة، ولكن ضمت القائمة عددا من نجوم الفن، أبرزهم:

أصالة

في 2017، تعرضت فيلا المخرج طارق العريان وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري، بالتجمع الخامس للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 70 ألف جنيه، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين واتضح أنهم يعملون بفيلا العريان.

حلمي بكر

تعرضت شقة الموسيقار حلمي بكر للاقتحام منذ عدة أيام، واتهم "بكر" طليقته بأنها قامت بالاستعانة بعدد من الأشخاص والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة عدد من المتعلقات داخل شقته، ومازالت التحقيقات مستمرة في النيابة حتى الآن.

فيفي عبده

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تعرضت الفنانة فيفي عبده لسرقة منزلها بمصر القديمة، وتقدمت "فيفي" بشكوى للنيابة تتهم فيها خادمتها الفلبينية، بسرقة عدد من المشغولات الذهبية والمجوهرات.

ريم أحمد

تعرضت شقة الفنانة ريم أحمد، وزوجها المخرج طه خليفة بمنطقة جسر السويس للسرقة، وبعدها بأيام اشتعلت النيران بالشقة.

منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي، العام الماضي، سرقة شقتها بمدينة السادس من أكتوبر، وأعلنت أنها فوجئت بسرقة شقتها عقب استيقاظها.

لقاء الخميسي

عام 2014، تقدمت الفنانة لقاء الخميسي لعمل محضر بقسم الدقي، تتهم فيه خادمتها بسرقتها، إذ أكدت أن الخادمة قامت بسرقة 3 خواتم ألماس.