مدحت العدل يشيد بـ برومو الفيلم السعودي "ولد ملكًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد المؤلف والسيناريست مدحت العدل بـ برومو فيلم Born a king "ولد ملكا"، معربا عن سعادته بالطفرة الثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب مدحت العدل في تغريدة له: "رأيت برومو رائع لفيلم إنتاج ( سعودي أمريكي ) مشترك اسمه born A KING أتمنى أن نجده على نتفيلكس ليكون متاحًا للجميع".

وتابع: "الحقيقة أن السعودية الشقيقة تدخل عصرًا من التحديث لم تشهده من قبل وكأن العملاق يستيقظ من غفوته ليقول (نحن هنا).. تحية من القلب لهم".

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"ولد ملكا" إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، يتناول الرحلة الشهيرة للملك فيصل إلى بريطانيا عندما كان عمره 14 عامًا.

الفيلم من بطولة الفيلم إد سكراين، لورانس فوكس، هيرميون كورفيلد، لويس ريفز، وجيمس الأسطول، بالإضافة إلى طفل سعودي جسد شخصية الفيصل في سن الـ8 سنوات، والممثل السعودي راكان عبد الواحد، وأكثر من 80 شابًا سعوديًا، ويخرجه الإسباني أجوستي فيلارونغا.