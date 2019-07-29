تعرف على إيرادات "الفيل الأزرق2" في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الخميس 25 يوليو، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه بـ"السينمات" إيراد قُدر بـ 3 ملايين و91 ألفًا و551 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته في 4 أيام 15 مليونًا و531 ألفًا و919 جنيهًا.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.