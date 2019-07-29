محمد لطفي يوجه رسالة لمايك تايسون: كم أحب هذا البطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك الفنان محمد لطفي جمهوره بصورة تجمعه بالملاكم العالمي مايك تايسون، من كواليس فيلم حملة فرعون، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر لطفي خلال الصورة وهو يحتضن تايسون" وعلق قائلًا: "أحضان الوحوش، كم أحب هذا البطل". Advertisements يذكر أن محمد لطفي يعرض له حاليًا فيلم حملة فرعون، والذي احتل المركز الرابع في ترتيب شباك الإيرادات فيلم "حملة فرعون" بطولة "عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، من تأليف كريم حسن بشير.

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