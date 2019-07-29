منصة الجونة السينمائي تخصص 175 ألف دولار للمشاريع الفائزة بالدورة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم للحصول على الاعتماد الخاص بالدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية. وتُقبل طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين في مجال صناعة السينما، وشركات الأفلام، ومؤسسات السينما، والمؤسسات الثقافية. وتقام أنشطة منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 21 وحتى 26 سبتمبر 2019.
تهدف منصة الجونة السينمائية، إلى خلق مساحة إبداعية للأشخاص، والأسواق السينمائية، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من مهرجان الجونة السينمائي. المنصة هي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير، وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.
تقدم منصة الجونة السينمائية مبادرتين، هما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، بالإضافة إلى الجوائز المالية، يقدمان فرصًا متنوعة للتعلم من خلال ورش لصناعة الأفلام، وحلقات نقاش، وطاولات مستديرة، ومحاضرات لخبراء في مجال صناعة السينما.
هذا العام، تمنح منصة الجونة السينمائية، 175 ألف دولار أمريكي للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويتم توفير الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، وشركائه، ورعاته. بوجود عروض الأفلام، والأنشطة المُخطط لها في الدورة الثالثة من المهرجان، والتي تقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر.
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