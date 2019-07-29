شيماء عقيد تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة المعتزلة شيماء عقيد، ابنتها "هالة"، ونشرت صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلقت: "عيد ميلاد سعيد هالولة، أنتي لست فقط ابنتي، أنتِ صديقتي أيضًا، أشكر الله على إهدائي ابنة رائعة مثلك، أراكِ تكبرين وتصبحين طفلة ناجحة، حفظك الله".

يذكر أن شيماء عقيد أعلنت اعتزالها عام 2007، بعدما قدمت خلال مشوارها الفني عددًا من الأعمال الناجحة، أبرزها "الوتد"، "حديث الصباح والمساء"، "المشخصاتي"، "أولاد الشوارع"، وغيرها.